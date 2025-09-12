Активни пожари во Кочани и Тетово, Дрисла гори „под контрола“

На ден 12.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија има вкупно 10 пожари на отворен простор, од кои 2 се активни, 1 е под контрола и 7 се изгаснати.

АКТИВНИ: 2

1. Општина Кочани: м.в. Царев Врв (нискостеблеста шума и сува трева)

2. Општина Тетово: патен правец Тетово – Попова Шапка, кај ресторан „Ули“ (сува трева)

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре)

ИЗГАСНАТИ: 7

1. Општина Шуто Оризари: ул. Хаџи Јован Шишко (депонија)

2. Општина Крушево 1: с. Локвени (сува трева и отпад)

3. Општина Крушево 2: Градска депонија (ѓубре)

4. Општина Ново Село: с. Мокриево (сува трева и капини)

5. Општина Велес: с. Раштани (сува трева)

6. Општина Куманово: с. Колиќко (ѓубре)

7. Општина Липково: с. Лојане (стрниште)