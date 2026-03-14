Акциите на европските берзи паѓаат, исто и еврото во однос на доларот – нафтата останува над нивото од 100 долари за барел

Акциите на европските берзи го завршија денешното тргување со пониско ниво, бидејќи инвеститорите продолжија да го проценуваат конфликтот на Блискиот Исток и неговото трајно влијание врз глобалниот економски раст.

Паневропскиот STOXX 600 го заврши денот со пад од околу 0,5 проценти, при што повеќето големи регионални берзи забележаа негативни резултати, додека секторите постигнаа мешани износи, објави „Си-ен-би-си“.

Индексот DAX во Франкфурт падна за 0,6 проценти, францускиот CAC 40 за 0,9 проценти, а лондонскиот FTSE 100 за 0,4 проценти. Нафтата и гасот, осигурувањето и комуналните услуги го предводеа падот, додека индустријата и рударството заостанаа.

Во меѓувреме, фунтата падна во однос на доларот и еврото во понеделник откако прелиминарните податоци покажаа дека британската економија стагнирала во јануари. Еврото, исто така, ослабе во однос на доларот. „Дојче банк“ изгуби 0,9 проценти откако се спротивстави на трендот на поширокиот банкарски сектор, додека се обидува да го ублажи ударот од конфликтот на Блискиот Исток.

Во меѓувреме, акциите на производителот на чипови BE Semiconductor пораснаа за 6,6 проценти поради шпекулациите за понуда за преземање. Цените на енергијата остануваат во центарот на вниманието по бурна недела на пазарите низ целиот свет.

Соединетите Американски Држави во понеделникот им одобрија на другите земји привремено 30-дневно ослободување од санкциите за руската нафта во поморски транзит, во обид да го намалат притисокот врз понудата и зголемувањето на цените.

Цените на суровата нафта Брент остануваат над нивото од 100 долари, и покрај тоа што Меѓународната агенција за енергија (IEA) во среда објави ослободување на рекордни 400 милиони барели од своите стратешки резерви за итни случаи.