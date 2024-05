Алармантна ситуација во Дубаи: Постојано врне, улиците се поплавени, а населението стравува дека ќе се случи истото сценарио (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Обединетите Арапски Емирати повторно се под напад на големо количество врнежи, а доказ за тоа е дождот кој од 3 часот утринава паѓа во Дубаи.Иако засега ситуацијата е под контрола и нема индиции дека ситуацијата од пред неколку дена ќе се повтори, жителите се исплашени.Невремето се очекува да продолжи до петок. Спроведена е он лајн настава, а на компаниите им се препорачува да работат од дома.Неколку летови беа пренасочени од аеродромот, а поради невремето повторно беа поплавени многу патишта во градот.На видеото од социјалната мрежа Икс, може да се види дека дождот постојано врне, но со многу помал интензитет отколку што беше претходно.

#Watch | Early on Thursday, the United Arab Emirates, still recovering from severe flooding in April, was struck by heavy rain and thunderstorms in Abu Dhabi and Dubai, leading to disrupted travel. #DubaiRains #Rains #UAE #Thunderstorms #Weather #WorldNews #News pic.twitter.com/1Pmdhj7NAn— Mid Day (@mid_day) May 2, 2024

Да потсетиме, на крајот на април, поплавите буквално го запреа животот во оваа пустинска земја и предизвикаа хаос на аеродромот во Дубаи, најпрометниот меѓународен воздушен центар во светот. Временските услови предизвикаа Emirates да ги откажат летовите за 200.000 патници и да одложат многу повеќе.

Just Days After Record-Breaking Rains, UAE & Dubai Another Flood#Dubai #RainInDubai #FloodInDubai #UAE #HeavyRainfallInDubai pic.twitter.com/aGHM8DbILB— Business Today (@business_today) May 2, 2024

До минатиот вторник, ОАЕ имаа нешто повеќе од 142 милиметри дожд на квадратен метар, додека просечните врнежи се околу 86 мм дожд. На повеќе локации забележани се речиси 250 милиметри дожд на метар квадратен.Државната новинска агенција ВАМ го нарече дождот „историски временски настан“ кој го надмина „сè што е документирано од почетокот на собирањето податоци во 1949 година“.

