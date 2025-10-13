Алармантни податоци: Отпорноста на бактериите на антибиотици драматично се зголеми

0 SHARES Сподели Твитни

Бактериите брзо развиваат отпорност на антибиотици, предупреди во понеделник Светската здравствена организација (СЗО), велејќи дека една од шест лабораториски потврдени бактериски инфекции сега се предизвикани од патогени отпорни на антибиотици.

Организацијата за прв пат го квантифицираше проблемот во однос на 22 антибиотици кои најчесто се користат за лекување на инфекции на уринарниот тракт, гастроинтестиналниот тракт или крвотокот, или сексуално пренослива гонореја. Најновите податоци се од 2023 година.

СЗО, исто така, проучуваше различни комбинации на бактерии и антибиотици. Откри дека отпорноста се зголемила во повеќе од 40% од случаите помеѓу 2018 и 2023 година, за 5 до 15% годишно, во зависност од комбинацијата на бактерии и антибиотици.

Студијата вклучуваше околу 23 милиони податоци од повеќе од 100 земји.

„Антимикробната отпорност е широко распространета и претставува закана за иднината на модерната медицина“, рече Иван Хутин, епидемиолог и директор на Источномедитеранскиот регион на СЗО.

Во Југоисточна Азија и Источниот Медитеран, една од три пријавени инфекции е веќе отпорна на проучуваните антибиотици.

Според податоците на СЗО, 7,7 милиони луѓе починале од бактериски инфекции низ целиот свет во 2021 година, а 1,1 милион од тие смртни случаи може директно да се припишат на отпорност на антибиотици.

СЗО итно повикува на повеќе истражувања и развој на нови антибиотици.

