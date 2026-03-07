Алармантно предупредување од експерти: Дубаи има само 10 дена свежа храна, парите не им помагаат сега

0 SHARES Сподели Твитни

Извршниот директор на една од најголемите логистички компании во светот презентираше информации кои беа претежно игнорирани од западните медиуми, Дубаи има залихи од свежа храна само уште десет дена. Причината не е недостаток на пари, туку сурова физика и прекинати синџири на снабдување поради конфликтот со Иран.

Стефан Пол, директор на компанијата „Кине и Нагел“, во својата изјава за швајцарската телевизија SRF на 5 март, не претеруваше, туку само читаше податоци од синџирите на снабдување на неговата компанија. Дубаи и поширокиот регион на Персискиот Залив увезуваат помеѓу 80 и 90 проценти од својата храна, а дури 70 проценти од храната за земјите од Заливот поминува низ Ормутскиот теснец.

Сепак, овој клучен теснец е затворен за комерцијален сообраќај од 28 февруари. Ситуацијата е дополнително влошена од фактот дека капацитетот за воздушен товар кон Блискиот Исток се намалил за 22 проценти помеѓу 28 февруари и 3 март, според податоците од Aevean, објавени од Ројтерс.

Пристаништето Џебел Али, кое опслужува 50 милиони луѓе низ целиот Залив и е главен регионален центар низ кој минува огромното мнозинство од увозот на лесно расиплива стока во Дубаи, беше погодено од штрајковите. Неговото работење беше прекинато, а делумно продолжување на работата следеше дури на 5 март.

Кога морските патишта се затвораат, воздушните патишта се нарушени и главното пристаниште е погодено, градот останува со само десетдневни залихи на свежа храна.

Проблемот е во физиката, а не во финансиите

Важно е да се направи разлика, свежите производи не се исто што и конзервирана храна или стратешки резерви. Тоа се јагодите, доматите, зелената салата, млечните производи и билките што го прават модерниот град да функционира. Овие производи имаат рок на траење од неколку дена, а не месеци.

Тие не можат да бидат пренасочени околу ’Ртот Добра Надеж, бидејќи тоа би го продолжило патувањето за четири до шест недели, што свежата стока во контејнери едноставно не може да го преживее. Кога рутите се затворени, залихите од овие категории се трошат во реално време, без никаква резерва.

Иако Дубаи е еден од најбогатите градови на планетата, со фискален капацитет и суверено богатство за купување храна од кое било место во светот, парите не се решение во овој момент. Проблемот е инфраструктурата. Невозможно е да се „телепортираат“ производи од Шпанија, Кенија или Индија на полиците на супермаркетите во Дубаи додека воздушните рути се драстично намалени, а пристаништето се опоравува од иранските напади.

Празните полици како политички удар

Оваа десетдневна проценка се однесува само на свежа храна, а не на вкупните залихи. Населението не се соочува со глад, бидејќи владата на ОАЕ одржува значителни залихи на сува храна, замрзнати производи и стратешки резерви на жито.

Она со што се соочува градот е моментот кога видливиот симбол на глобализиран, просперитетен и поврзан град, целосно опремениот супермаркет, почнува да го губи својот сјај. Празнењето на полиците е исто толку политички настан колку и логистички.

Алтернативниот пат за нафта беше Фуџаира, додека воздушниот товар беше алтернатива за храна. И двата сега се компромитирани и едноставно нема трет пат.

The post Алармантно предупредување од експерти: Дубаи има само 10 дена свежа храна, парите не им помагаат сега appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: