Алармите ѕвонат во Германија: Наместо раст, тие беа пречекани со шок – индустриското производство во пад

Германското индустриско производство падна во јуни на најниско ниво од пандемијата во 2020 година, покажаа податоците во четврток, нагласувајќи ја кршливоста на водечката европска економија дури и пред да стапат во сила новите царини од американскиот претседател Доналд Трамп.Фабричкото производство се намали за 1,9 проценти на месечна основа, соопшти федералната статистичка агенција Дестатис, што е повеќе од падот од 0,5 проценти што го очекуваа аналитичарите анкетирани од компанијата за финансиски податоци ФактСет.Особено големи падови беа забележани во секторите за машинска и фармацевтска индустрија, што придонесе за пад на вкупното производство до нивоа последен пат забележани во мај 2020 година за време на пандемијата на коронавирусот.Дестатис, исто така, направи голема ревизија на податоците за индустриското производство за мај, велејќи дека индикаторот паднал за 0,1 процент. Претходно беше објавено дека е забележан здрав раст од 1,2 проценти.Аналитичарот на ING Bank, Карстен Брзески, изјави дека лошите податоци би можеле да доведат до намалување на веќе лошата првична проценка што покажува мало намалување на економијата во вториот квартал.„Ова се лоши вести. На прв поглед, индустријата е сè уште заглавена во многу долг рецесија“, рече тој.Обновувањето на традиционалниот извозен поттик на еврозоната е клучен приоритет за конзервативниот германски канцелар Фридрих Мерц, бидејќи економијата е погодена од високите трошоци за енергија и жестоката кинеска конкуренција во последните години.Плановите за трошење стотици милијарди евра за надградба на инфраструктурата и вооружување – во комбинација со серија посветли објавувања на податоци од почетокот на годината – ги поттикнаа надежите дека најлошото можеби заврши за европскиот шампион во извозот.Моралот на германските бизнисмени се искачи на највисоко ниво за седум месеци во јули, бидејќи тинк-тенковите, вклучувајќи го и угледниот институт DIW, ги ревидираа своите прогнози за раст за 2025 и 2026 година.Сепак, конкретните податоци за деловната активност беа мешани, што предизвика стравувања дека подобрениот расположен се должи на неоснован оптимизам.Некои експерти велат дека подобрите податоци на почетокот на годината биле привремен ефект од „предното полнење“ на САД, бидејќи американските купувачи брзале да ги добијат нарачките пред да стапат во сила царините на Трамп.„Оптимизмот сè уште се чини дека е во голема мера желба и воопшто не е поткрепен со тековните податоци. Засега, она што изгледаше како почетно циклично закрепнување беше само инвестиција базирана на САД“, рече Брзески.Сепак, посочувајќи на зголемени инвестиции и зголемување на малопродажбата, аналитичарот на „Беренберг“, Холгер Шмидинг, рече дека има знаци на зелени пука за германската економија.„Ситуацијата дома се чини дека се стабилизира. Германските потрошувачи барем претпазливо ги отвораат своите паричници“, рече тој.Нова основна американска царина од 15 проценти за извозот од ЕУ стапи на сила во четврток, во споредба со 10-те проценти што беа во сила од април, со што се заострува царината со која се соочуваат германските извозници, дури и кога многу од нив останаа во неизвесност.Податоците за извоз објавени во четврток покажаа дека германскиот извоз во САД – најголемиот трговски партнер на земјата – се намали за 2,1 процент во јуни, дури и кога се зголеми за 0,8 проценти на глобално ниво.Податоците објавени во среда покажаа дека индустриските нарачки – внимателно следени како индикатор за идната деловна активност – се намалија за 1,0 проценти во јуни во однос на претходниот месец, откако во мај паднаа за 0,8 проценти.Соединетите Американски Држави, исто така, спроведуваат истраги во сектори, вклучувајќи ја фармацевтската индустрија и полупроводничката опрема, изразувајќи загриженост за можно влошување на ситуацијата.„Царините се голем товар за германските компании. Не заборавајте дека пред тоа царинските давачки обично беа помеѓу нула и максимум два проценти. Може да биде полошо за различни сектори бидејќи преговорите се во тек. Ова е вистински чекор назад и го отежнува работењето во Германија“, изјави за АФП Хелена Мелников, раководителка на Германската стопанска комора.

