вропската противвоздушна и противракетна одбрана сè уште се смета за една од најслабите точки во одбранбениот систем на НАТО, предупредуваат безбедносни аналитичари. Главниот проблем е недоволно развиената заштита од балистички ракети и дронови, поради што Европа во голема мера зависи од САД.

Европската комисија претстави план за јакнење на воените капацитети, со фокус на противракетната одбрана и системите за дронови. Според експертот Властислав Брижа, само неколку земји во светот — САД, Русија и Израел — поседуваат ефективни системи за одбрана од хиперсонични и балистички ракети.

Тој потсети дека Европа со децении ја занемарувала воената индустрија и се потпирала на американската заштита. „Сега го бркаме изгубеното време, но друг избор немаме,“ вели Брижа.

Аналитичарот Милан Микулецки додава дека нивото на заштита во Европа е нерамномерно — од системите „Патриот“ до американските бази со „Ејџис Ешор“ во Романија и Полска. Без американските авиони AWACS и танкери, Европа тешко би се снашла во поголем конфликт.

Според политичкиот аналитичар Мартин Сваровски, Европа мора да премине од чисто дефанзивна на стратегија на одвраќање преку одмазда, бидејќи само одбраната од масовни напади со дронови и ракети е „финансиски и практично неодржлива“.