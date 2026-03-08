Аларм во Техеран: На ​​жителите им е кажано да не ги напуштаат своите домови, опасниот дожд може да предизвика хемиски изгореници

0 SHARES Сподели Твитни

Иранското друштво на Црвената полумесечина ги предупреди жителите на Техеран да не ги напуштаат своите домови поради црниот дожд што паѓа по нападот врз нафтените постројки, за кој велат дека е опасен.

Иранската Црвена полумесечина ги предупреди цивилите дека дождот може да стане токсичен. Агенцијата објави дека контаминираниот дожд може да предизвика хемиски изгореници на кожата и оштетување на белите дробови.

Во соопштение објавено на Телеграм, Црвената полумесечина ги повика луѓето да не излегуваат надвор за време на дождот по експлозиите и да побараат засолниште под бетонски или метални покриви доколку се најдат на отворено.

Тој, исто така, им советуваше на сите што се изложени на дожд да ја исплакнат кожата со ладна вода и веднаш да ја сменат натопената облека.

Утрово, иранските државни медиуми објавија информација дека Соединетите Американски Држави (САД) и Израел синоќа нападнале пет нафтени постројки во и околу Техеран, и дека во нападите загинале четири лица.

Речиси 10 милиони жители на Техеран се разбудија утрово со град покриен со густи црни облаци по нападот, а новинар на CNN сними како изгледа иранската престолнина.

„Можете да видите дека дождот, дождовницата е всушност црна – исто така, се чини, заситена со нафта. Значи, тоа е она што паѓа утрово, ваков дожд полн со нафта што го имаме токму сега врз иранскиот главен град, откако се случија нападите“, известува Фредерик Плејтген од Си-Ен-Ен.

