„Аласка ерлајнс“ ќе понуди интернет од „Старлинк“ во своите авиони, а преговараат и „Бритиш ервејс“ и „Емирати“

Со оглед на моменталниот квалитет на интернетот во авионите, сè повеќе компании размислуваат за сателитски интернет преку Starlink, а последната во низата што потпиша договор е Alaska Air Group.Wi-Fi интернетот на Starlink ќе им биде достапен на патниците во авионите на „Аласка ерлајнс“ почнувајќи од следната година, додека услугата ќе биде проширена на целата флота до 2027 година.„Со оглед на тоа што нашата подружница „Хавајан ерлајнс“ веќе го користи „Старлинк“, горди сме што можеме да потврдиме дека ќе нудиме поврзаност на речиси секој авион на двете компании“, рече извршниот директор Бен Миникучи.Во посебна изјава, компанијата истакна дека ќе им ја понуди бенефицијата бесплатно на членовите на својата нова програма за лојалност наречена Atmos Rewards. T-Mobile, партнерот на Alaska, исто така ќе понуди Starlink Wi-Fi услуга без реклами, а повеќе детали ќе бидат објавени подоцна оваа година. Alaska Airlines ги нагласи предностите на „ултра високите брзини, до седум пати побрзи од геостационарните сателитски Wi-Fi системи, кои ги користат повеќето авиокомпании денес“.Наскоро може да се приклучат и други авиокомпании. „Бритиш ервејс“ е исто така блиску до објавување на договор со „Старлинк“, според „Блумберг“, а наводно „Спејс Екс“ е во преговори и со „Емирејтс“ со седиште во Дубаи. Двете компании се лидери во своите земји, па затоа договорот би бил голема победа за „Старлинк“ во однос на традиционалните оператори како „Вијасат“ и „Ехостар“.Сепак, префрлањето на Starlink не е евтино. Наводно, опремувањето на Боинг 737 чини околу 300.000 долари, а инсталирањето на системот на Боинг 787 Дримлајнер чини околу половина милион долари. Покрај тоа, авиокомпаниите плаќаат околу 120 долари месечно по седиште, плус дополнителни 120 долари за пренос во живо, според извори на Блумберг. Ниту една од авиокомпаниите што се во преговори не ги потврди деталите.И покрај овие трошоци, авиокомпаниите го гледаат сигурниот интернет во лет како потенцијална пресвртница, бидејќи би им овозможил на патниците да работат, да комуницираат и да емитуваат видеа или да гледаат телевизија во живо. Доколку ова може да се направи, тоа би можело да им овозможи на авиокомпаниите дури и да се ослободат од гломазните и скапи системи за забава на барање.Главното „прашање“ за потенцијалните купувачи е сопственикот на SpaceX, Елон Маск. Некои би можеле да го сметаат неговиот затегнат однос со американскиот претседател Доналд Трамп за негативен, додека крајните корисници би можеле да бидат одвратени од неговите политички ставови, нешто што неодамна влијаеше на продажбата на неговите електрични возила Tesla.

