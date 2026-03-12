Алатката на Google ги зачувува личните информации: Сокријте го името, телефонскиот број и адресата од интернет

0 SHARES Сподели Твитни

Google ја воведе услугата „Резултати за вас“, која им овозможува на корисниците да ги отстранат личните податоци од резултатите од пребарувањето и со тоа да ја заштитат својата приватност. Оваа бесплатна и едноставна алатка е првиот слој на заштита од злоупотреба на лични информации.

Сè повеќе компании и онлајн услуги собираат и продаваат податоци како што се име, адреса или телефонски број. Тие податоци често завршуваат кај телемаркетери, поранешни партнери, па дури и криминалци, што може сериозно да ја загрози вашата безбедност и приватност.

Услугата „Резултати за вас“ нуди лесен начин да ги направите вашите податоци помалку достапни за јавноста. Иако многу корисници сè уште не се свесни за нејзините можности, користењето на оваа алатка може значително да го намали ризикот од несакано споделување лични информации.

Како функционира „Резултати за вас“

Google постојано пребарува на интернет и индексира информации, вклучително и оние собрани од брокери за податоци. Услугата „Резултати за вас“ им овозможува на корисниците да побараат отстранување на нивните лични информации од резултатите од пребарувањето со еден клик, со што значително се намалува нивната јавна видливост.

Кога ќе ја активирате алатката, Google ве известува преку е-пошта кога ќе го пронајде вашето име, е-пошта, телефонски број или адреса. Корисниците во САД имаат дополнителна опција за пријавување чувствителни информации како што се броеви на социјално осигурување, пасоши или возачки дозволи.

Безбедност и ограничувања на алатките

Важно е да се напомене дека „Резултати за вас“ не ги отстранува податоците од самите веб-страници, туку само ги отстранува линковите што водат до нив при пребарување на Google. Иако алатката не гарантира целосна приватност, таа го обезбедува првиот слој на заштита и им го отежнува пристапот до вашите лични информации на потенцијалните напаѓачи.

Експертите на EFF истакнуваат дека иако добро информираните корисници сè уште можат да најдат информации, оваа услуга е најлесниот начин да се отстранат најлесно достапните податоци што би можеле да бидат злоупотребени.

Како да ја користите алатката

Користењето на „Резултати за вас“ е лесно. Само треба да го посетите сервисниот центар и да го пополните соодветниот формулар. Исто така, можете рачно да ги пријавите несаканите резултати директно од пребарувањето на Google со кликнување на опцијата „Отстрани резултат“ веднаш до врската.

Во некои случаи, Google може да отстрани и информации за членовите на семејството, но содржината од владини или медиумски страници обично останува неотстранета. За поцелосна заштита, потребно е директно да контактирате со брокери за податоци или да користите платени услуги за отстранување на лични информации.

Популарност и влијание

Од нејзиното лансирање во 2022 година, „Резултати за вас“ ја користат повеќе од 10 милиони луѓе. Иако е импресивно, сепак е мал дел од вкупно 1,8 милијарди сметки на Google. Сепак, алатката претставува едноставно и бесплатно решение за зголемување на приватноста и заштита на личните податоци на Интернет.

За корисниците кои сакаат дополнителна заштита, достапни се водичи и ресурси, како што е прирачникот за самоодбрана од надзор на EFF, како и државни алатки, како што е платформата за барање за бришење и откажување (DROP) на Калифорнија, која овозможува масовно отстранување на податоци од илјадници брокери.

