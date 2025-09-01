Албанската гранична полиција му помогна на македонски параглајдерист однесен од бура кај Поградец

Албанската гранична полиција од Корча во саботата му помогна на македонски параглајдерист кого силен ветер го однесе преку границата, јужно од Охридското Езеро. Според Дирекцијата за граница и миграции во Корча, информацијата стигнала од езерската капетанија во Свети Наум, која пријавила дека параглајдеристот поради невреме скршнал од траекторијата и можно е да слета во селото Аларуп, во близина на Поградец.

Албанските служби веднаш испратиле екипи на терен и параглајдеристот бил пронајден во добра здравствена состојба. По проверките, тој бил превезен до граничниот премин „Тушемиште“ кај Свети Наум, каде што безбедно се врати во Македонија. Пред заминувањето, им се заблагодарил на албанските полициски службеници за брзата интервенција и професионалноста.

Инцидентот е потсетник за ризиците од нагли промени на времето во планинско-езерските региони; надлежните апелираат љубителите на летачките спортови да ја следат метео-прогнозата и да летаат само со придружна логистика и комуникација со локалните служби.