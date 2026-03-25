Албански сојуз – новата партија на Зијадин Села

Зијадин Села формира нова партија откако го изгуби судскиот спор со Арбен Таравари. Села во интервју за „Лајм“ открива дека името на новата партија е Албански сојуз.

– Не сум оставил на случајноста, сум создал таа нова политичка партија. Тоа е Албански сојуз, има црвено – црни бои. Идејата на Алијанса за Албанците и нејзините каузи имаат свое продолжение, вели Села.

Села го предводеше едното крило од Алијанса за Албанците, а Таравари другото крило. Села и Таравари се разидоа пред изборите во 2024 година.

