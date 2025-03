Албанско-американско здружение испрати писмо до Агелер за состојбите во РСМ

0 SHARES Сподели Твитни

Според информациите од Порталб, албанско-американското здружение, кое ги вклучува здруженијата „Ускана“, „Преспа“, „Езерски бранови“ и „Дарданија“, им испрати итно писмо на амбасадорката на САД во Скопје Ангела Агелер и заменик-шефот на мисијата, Никол Варнс. Во ова писмо ја изразуваат својата тага поради загубата на млади животи во Кочани и своето вознемирување од политичкиот начин на кој оваа трагедија се манипулира.

Во писмото до Агелер и Варнс, од страна на албанско-американската заедница во Илиноис и сите сродни здруженија во САД, се пренесува длабока тага за трагичната загуба на млади животи. Ова трагично случување ги потсетува сите дека човечкиот живот е поважен од националноста, религијата или расата. Здружението пренесува искрени сочувства до семејствата и нуди финансиска поддршка преку локалната Македонска црква. Истовремено, тие се вознемирени од историски обрасци на префрлање вина кои се повторуваат.

Наместо да се фокусира на вистинските одговорни лица поврзани со клубот и актуелните власти, албанско-американското здружение укажува дека партнерите од минатото, албански функционери, се ставени во улога на жртвени јарци. Во писмото се потенцира дека ваквото одговорност ослободувањето може да ги продлабочи веќе постоечките општествени поделби.

Албанско-американската заедница е загрижена од јазикот на премиерот Мицкоски и министерот за внатрешни работи Тошковски, кој ги заплашува и навредува Албанците. Семејствата во Македонија сега се чувствуваат несигурни и загрижени дека ситуацијата може да се влоши во етнички судир. Наместо да ги смируваат тензиите и да водат детална истрага, водечките политичари нејасно и селективно ги прикриваат фактите, обвинувајќи ги претходните влади без фактички процес, а директно инволвираните помилуваат.

Здружението бара итни дипломатски мерки од САД, за да се спречи потенцијална ескалација. Ги охрабруваат сите засегнати страни да соработуваат за почит кон жртвите и праведно решавање на ситуацијата.

Основниот суд во Кочани одреди 30-дневен притвор за 13 лица вмешани во пожарот во дискотеката „Пулс“, меѓу кои и поранешниот министер за економија, Крешник Бектеши, според медиумски извештаи.

