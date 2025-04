Александер Зверев реагира на контроверзна одлука во текот на натпреварот.

0 SHARES Сподели Твитни

Александар Зверев соочи тежок предизвик во Мадрид и се квалификуваше во осминафиналето, но при пресвртот против Фокина, приреди необична сцена за светот на професионалниот тенис. Зверев заостануваше со 1:0 во сетови и се обидуваше да изедначи, а во критичниот тајбрејк имаше контроверзија okoлку една дискутабилна топка. Всушност, еден волеј кај Шпанецот беше потврден како „добра топка“ од технологијата, бидејќи моментално не се применуваат линиски судии, па судијата мораше да се потпре на компјутерот. Мохамед Лајани му објасни на Зверев дека е бесполезно да се бунтува, но Саша беше толку убеден во своето мислење што направи фотографија од трагата од топчето со мобилниот телефон. Овој потег беше несекојдневен за највисоките спортски кругови, па иако се соочи со опомена и негодувања од публика, на крајот успеа да се задржи смирен и да ја освојува критичната точка во тајбрејкот. Во третиот и последен сет, кој повторно отиде во тајбрејк, Зверев повторно го покажa својот мирен ум и со победа од 7:0 ги заврши натпреварите во своја корист.

