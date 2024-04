Александра Пријовиќ распамети во Вараждин во фустан на Роберто Кавали кој ја прави фигурата како песочен часовник и ќе биде главен тренд на сезоната

0 SHARES Сподели Твитни

Александра Пријовиќ го одржа првиот од трите концерти во Вараждин, а за оваа пригода избра необичен фустан на Роберто Кавали.Александра Пријовиќ привлекува внимание со музичките успеси во регионот, но и со модните избори. На сцената претпочита да носи впечатливи парчиња потпишани од луксузни модни куќи и познати дизајнери, додека приватно претпочита да избира удобни и лежерни парчиња, особено патиките за кои велат дека се најудобни .Александра го одржа првиот од трите концерти во распродадената Вараждин Арена пред разгалената публика која со неа ги пееше најголемите хитови. View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)Пејачката ѕвезда за оваа пригода избра макси фустан со впечатлива боја и дезен. Имено, таа носеше смела креација со потпис на неодамна починатиот дизајнер Роберто Кавали, која ја истакнува женската фигура.Овој фустан гордо ја покажува смелата естетика на брендот Robero Cavalli, како што е наведено на веб-страницата на овој италијански дизајнер, пренесува Zapodna.hr . View this post on Instagram A post shared by Aleksandra Prijović Style (@prijovicstyle)Живописната боја на лимета е умно комбинирана со акцентиран животински принт, додека длабокиот V-деколте дава интересен контраст на долгиот раб на здолништето.Впечатливиот фустан Александра Пријовиќ го спои со отворени црни потпетици, а изданието го заокружи со неколку пристојни парчиња накит.

Пронајдете не на следниве мрежи: