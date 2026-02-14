Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални почина во затвор откако беше отруен со смртоносен токсин пронајден во еквадорската жаба со стрела, тврдат Велика Британија и нејзините сојузници. Ивет Купер, министерката за надворешни работи, изјави дека „само руската држава имала средства, мотив и можност да го употреби овој смртоносен токсин за да го таргетира Навални за време на неговиот затвор“.

Владата на Обединетото Кралство соопшти дека ја смета Русија за одговорна за неговата смрт во руски затворски логор на Арктикот во февруари 2024 година. Труењето го пријавила во Организацијата за забрана на хемиско оружје како флагрантно кршење на Конвенцијата за хемиско оружје и ја повикала Русија веднаш да ја прекине оваа опасна активност.

Смртта на Навални се случи откако Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија беа отруени со новичок на улиците на Солсбери во 2018 година и честата употреба на хемиско оружје од страна на руските трупи во Украина. Токсинот што се користел за труење на Навални бил епибатидин, кој може да се најде природно во жабите со стрела во дивината во Јужна Америка., пишува британски Тајмс.