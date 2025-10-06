Алексис Ципрас поднесе оставка од функцијата пратеник на Сириза

Поранешниот грчки премиер, сега пратеник на опозициската партија Сириза Алексис Ципрас ја објави својата оставка од парламентот по 16 години поминати во законодавниот дом на Грција, објави грчката телевизија Скај.
Како што нагласи, неговата одлука доаѓа „од совеста“ и има за цел да се врати „кон општествената акција“, далеку од функцијата и партиските механизми.
„По 16 години во Парламентот, како пратеник, лидер на партијата, лидер на главната опозиција и премиер, донесов одлука од совеста: Да поднесам оставка од мојата пратеничка функција. Непосредно пред почетокот на новата собраниска сесија, ја поднесов мојата оставка до претседателот на Домот. Тоа не беше лесна одлука, ниту пак беше без проблеми. Поднесувам оставка затоа што не можам и не сакам да ја задржам функцијата пратеник, со сите привилегии што тоа ги подразбира, кога чувствувам дека моето учество, особено со посебната состојба на поранешниот премиер, не нуди ништо суштинско за оние што ми веруваа. Затоа што не можам и не сакам формално да учествувам во Парламент, кој, демократски лишен, со одговорност главно на мнозинството, не е во можност да ја извршува улогата што ја диктира Уставот и што ја бараат граѓаните“, соопшти Ципрас на својот профил на Икс.
-Ограбувањето на нашата татковина од страна на режим на генерализирана корупција што генерира нееднаквости и неправда не може да продолжи повеќе. Ако оние што се одговорни за демократската опозиција не можат да ја остават настрана својата себичност за да се случат промени, тогаш сите ние мора да станеме промената што ја очекуваме. Да ја земеме иднината во свои раце. Ова вреди за секој труд и секоја борба – нагласи Ципрас.