Алексис Ципрас поднесе оставка од функцијата пратеник на Сириза

Поранешниот грчки премиер, сега пратеник на опозициската партија Сириза Алексис Ципрас ја објави својата оставка од парламентот по 16 години поминати во законодавниот дом на Грција, објави грчката телевизија Скај.

Како што нагласи, неговата одлука доаѓа „од совеста“ и има за цел да се врати „кон општествената акција“, далеку од функцијата и партиските механизми.