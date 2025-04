Алекс прв во Херез

0 SHARES Сподели Твитни

На трката за Големата награда на Шпанија во Херез, помладиот Алекс Маркез ја среди својата прва победа во кариерата. Како дел од тимот на Гресини Дукати, тој триумфираше пред возачите од Јамаха и Дукати, Фабио Квартараро и Франческо Бањаја. Со оваа победа, Алекс Маркез ја презеде водечката позиција во шампионатот од својот брат Марк.

Во текот на трката, Марк направи значајна грешка во третиот круг, кога излета од патеката во текот на обидот да ја нападне водечката позиција на Квартараро. Сепак, успеа да се врати во трката и на крај заврши на 12. место.

Квартараро го водеше пелотон во првите 11 круга, додека Алекс, со прецизно претекнување во првиот свиок, успеа да го престигне. Во следните два круга, Алекс изгради предност од една секунда. Квартараро потоа седум круга се обидуваше да се справи со Бањаја, но на крајот го обезбеди второто место. Ова е прв подиум за Квартараро по октомври 2023 година.

Во вкупниот пласман, Алекс предводи со 140 поени, еден повеќе од Марк и 20 поени повеќе од Бањаја.

