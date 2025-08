Алек Болдвин и сопругата објавија интимно видео- предизвикаа лавина од коментари

0 SHARES Сподели Твитни

Алек Болдвин (67) и неговата сопруга Хиларија (41) повторно го привлекоа вниманието на јавноста откако објавија видео на Инстаграм на кое таа танцува во неговиот скут.Во објавата, Хиларија може да се види како екстатично танцува на баладата „Моќта на љубовта“ од пејачката Селин Дион, додека Алек седи на стол и го гледа нејзиниот настап со насмевка. Во еден момент, Хиларија ги крева нозете и нежно ги става преку градите на Алек. Во описот, таа напиша: „Време е за масажа на стапала… Има смисла.“ View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)Предизвикаа лавина од коментариВидеото предизвика лавина од коментари, а многу следбеници не ја пропуштија можноста да се пошегуваат за нивното големо семејство. „Изгледа дека бебето број 8 е на пат“, напиша еден корисник, додека друг додаде: „Еве го вашето осмо дете.“Сепак, имаше и такви за кои сè беше „премногу“. „Зошто ви треба толку многу внимание цело време? Ова е премногу“, напиша еден следбеник, чиј коментар собра бројни лајкови. „Зошто го објавуваш ова?“, „А сега сите мора да ги погледнеме твоите интимни делови?“, беа некои други коментари.Се венчаа во 2012 годинаАлек и Хиларија Болдвин се венчаа во 2012 година и заедно имаат седум деца: Кармен (12), Рафаел (10), Леонардо (9), Ромео (7), близнаците Едуардо и Марија (4) и најмладата Иларија (2). Алек има и 29-годишна ќерка, Ирланд, од претходниот брак со Ким Бесинџер.

