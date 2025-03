Алисон се враќа во Ливерпул поради повреда

0 SHARES Сподели Твитни

Англиските медиуми известија дека голманот на Ливерпул, Алисон Бекер, повторно е во клубот откако доживеа удар во глава додека ја бранеше мрежата на бразилската репрезентација. Алисон беше принуден да го напушти теренот во 78-та минута од натпреварот против Колумбија (2:1), по судирот со играчот на Галатасарај, Давинсон Санчез.

Тогаш 32-годишниот чувар на мрежата се здоби со повреда на главата и беше заменет поради сомневање за можен потрес на мозокот. Медицинскиот тим на бразилскиот тим изјави дека Алисон „се чувствува добро и не дојавил симптоми како губење на свест или паметење“. За безбедност, беше донесена одлука тој да се врати во Ливерпул, каде што ќе продолжат дополнителните прегледи.

Поради ова, Алисон сигурно ќе го пропушти големото дерби во квалификациите на Јужна Америка за Светското првенство против Аргентина во Буенос Аирес. Во моментот, Бразил се наоѓа на второто место со 21 бод, имајќи одиграно еден натпревар повеќе, додека Аргентина е лидер со 25 бода и натпревар помалку.

