Алиу: После изборните резултати нашата коалиција е сигурна и посилна

После десет години имаме нов амбиент во државата, изјави денеска министерот за здравство Азир Алиу, одговарајќи на новинарско прашање во врска со резултатите од локалните избори.

Нашата коалиција, посочи, не беше задкулисна како што биле досега коалициите, значи едно збореа, а друго работеа.

Во врска со тоа дали е стабилна коалицијата, рече дека докажале дека се различни од другите.

– Докажавме дека и на централно и на локално ниво знаеме политиките да ги имплементираме така како што се договараме и резултатите покажуваат дека тоа е така. После овие резултати нашата коалиција е сигурна и посилна, бидејќи докажавме пред граѓаните и нашите партнери дека тоа што е договорено со коалициските партнери тоа се имплементира на терен, појасни Алиу, одговарајќи на новинарско прашање по посетата на Клиниката за кардиологија.

Според него, резултатите се видливи, но за жал после десет години, бидејќи граѓаните и пред десет години сакале да има промена на политичкиот амбиент во државата.

– За жал беа искористени сите можни политички притисоци и администрација од ДУИ за да може да опстои десет години без желба на граѓаните за да има промени во политичкиот еко систем во државата, рече Алиу.

Тој посочи дека ДУИ првпат се соочиле на локални избори од позиција на опозиција и ги немаат тие можности да се злоупотреби тој политички момент и реалноста ова што денеска го гледаме – сите општини во државата се менаџираат од стручњаци од ВРЕДИ.

На новинарско прашање дали ќе продолжи да биде министер за здравство рече дека неговиот профил бил секој ден да работи каде и да е, верува во неговата експертиза и дека каде и да е нуди резултати.

– И понатаму ќе се видиме и ќе бидам министер за здравство, истакна Алиу.