Алиу: Стратегијата за соработка со СЗО за периодот 2026–2030 година е патоказ за иднината на здравствениот систем во нашата земја

Денес се одржа промоција на Стратегијата за соработка со Светската здравствена организација за периодот 2026–2030 година, на која присуствуваа министерот за здравство, Азир Алиу, министерката за образование и наука, Весна Јаневска, министерот за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, како и претставникот на СЗО, Аким Али, координаторот на Обединетите нации, Рита Колумбија, и Лесли Милер од УНИЦЕФ.Министерот за здравство, Азир Алиу, нагласи дека стратегијата е целосно усогласена со Националната стратегија за развој, со обврските што произлегуваат од процесот на членство во Европската Унија и со Рамката за одржлив развој на Обединетите нации.„Во наредниот период ќе бидеме посветени на зајакнување на партнерствата со Светската здравствена организација и УНИЦЕФ со посебен фокус на вакцинацијата, како и со УНФПА во однос на подобрување на здравствената заштита за мајките и децата. Министерството за здравство ќе продолжи активно да работи на главните приоритети: процесот на дигитализација, транспарентноста и отчетноста кон граѓаните, како и фер здравствен систем што функционира во интерес на граѓаните“, нагласи министерот Алиу.Аким Али од Светската здравствена организација нагласи дека оваа стратегија не е само здравствена политика – туку станува збор за градење стабилност, доверба и пофер иднина за сите во земјата.„Со Стратегијата, Северна Македонија се приклучува кон заедничките европски напори за зајакнување на отпорните и подготвени за иднината здравствени системи“, нагласи Алиу.Координаторот на Обединетите нации, Рита Колумбија, нагласи дека стратегијата за партнерство со земјата покажува како глобалните обврски се преведуваат во национална акција – целосно усогласена со здравствената и развојната агенда на земјата.„Здравјето не може да се гледа изолирано; тоа е поврзано со образованието, животната средина, климата, социјалната заштита и дигиталната трансформација. Стратегијата обезбедува рамка за заедничко дејствување врз основа на овие врски“, заклучи тој.

