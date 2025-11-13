Алијанса за Албанците на Таравари бара повторните избори да се одржат до крајот на годинава

0 SHARES Сподели Твитни

Алијанса за Албанците на Арбен Таравари бара од претседателот на Собранието Африм Гаши до крајот на декември да ги распише повторните избори во четирите општини каде поради неисполнет цензус не беа избрани градоначалници.

Пратеникот Халил Снопче од крилото на Таравари на прес-конференција речр дека законскиот рок за одржување на повторните избори во Гостивар, Врапчиште, Маврово-Ростуше и Жупа почнува од 29 октомври, а не од денот на последното објавување на резултатите.

Снопче рече дека од овој ден почнал да тече законскиот рок од 60 дена за одржување на повторните избори и затоа изборите, како што рече, треба да се одржат најдоцна до крајот на декември.

