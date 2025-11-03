Али Ахмети по изгубените општини на ДУИ- Време е за обнова и самокритика

0 SHARES Сподели Твитни

По вториот круг од локалните избори, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, изјави дека НАИ ги добила гласовите на народот и на општините со над 23.000 гласови, сметајќи ја како ја нарече „оваа победа за морален и политички мандат да се продолжи со пообединета работа, подисциплинирана и попосветена на граѓаните, пренесе Коха.

„Победата на народното и општинското гласање, со разлика од над 23.000 гласови, е морален и политички мандат што нè обврзува да продолжиме пообединети, подисциплинирани и попосветени на граѓаните. Бидејќи, на крајот на денот, легитимитетот на секоја политичка визија произлегува од довербата на граѓаните, а оваа доверба не е оштетена, туку зајакната“, нагласи Ахмети.

Во својот говор одржан во седиштето на партијата, Ахмети нагласи дека легитимитетот на секоја политичка визија произлегува од довербата на граѓаните, а оваа доверба не е нарушена, туку напротив, зајакната.

Тој додаде дека губењето на неколку позиции на општинско ниво ќе послужи како повик за длабинска анализа, за обновување на стратегиите и корекција на евентуалните недостатоци за да им се понуди повеќе и подобро на граѓаните.

„Ќе спроведеме длабинска анализа, ќе ги обновиме нашите редови и нашите стратегии и ќе ги исправиме сите недостатоци за да им понудиме повеќе и подобро на граѓаните“, нагласи Ахмети.

ДУИ доживеа порази во Кичево (родното место на Ахмети) и Струга, а не успеа да победи во Тетово. Единствено градоначалничко место во вториот круг, ДУИ го освои во Студеничани.

