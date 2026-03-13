Алкараз испиша историја на Индијан Велс, само Ѓоковиќ и Надал успеаја да го направат ова!

Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз ја продолжи својата импресивна серија победи на 16 и се пласираше во петтото последователно полуфинале на престижниот турнир во Индијан Велс. Во четвртфиналето го победи Камерон Нори со резултат од 6:3, 6:4, потврдувајќи го својот статус на еден од најдоминантните играчи на денешницата.
Првиот сет беше особено возбудлив, завршувајќи со дури три брејка во последните четири гема, додека Нори накратко доби предност од 2:0 во вториот сет. Сепак, Алкараз брзо одговори со серија од четири гема по ред за да ја преземе контролата врз натпреварот. За време на средбата, Шпанецот имаше 10 можности за брејк, од кои искористи четири, покажувајќи исклучителна концентрација и тактичка супериорност.
Со овој успех, Алкараз стана само третиот играч во историјата кој стигнал до пет полуфиналиња во Индијан Велс, по Рафаел Надал (2006–2013) и Новак Ѓоковиќ (2011–2016). Она што дополнително го нагласува неговиот успех е фактот дека со 22 години и 303 дена, тој е најмладиот играч кој успеал да го постигне овој подвиг.
5 – Since 1976, Carlos Alcaraz is just the second player to reach 5+ consecutive Men’s Singles semi-finals at Indian Wells, after Nadal & Djokovic – Alcaraz (22 years 303 days) is the youngest of the three to achieve the feat. Conquer. #TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @atptour pic.twitter.com/gaq80Y9rA3— OptaAce (@OptaAce) March 13, 2026
Во полуфиналето го чека Данил Медведев, кој го победи Џек Дрејпер во драматичен четвртфинален натпревар. Алкараз води со 6:2 во меѓусебните дуели со Медведев, а ги доби и последните четири средби, што му дава дополнителна самодоверба пред најважните моменти од турнирот.
