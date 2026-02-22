Алкараз ја освои титулата во Доха

Карлос Алкарас дојде до трофејот од АТП турнирот во Доха, Катар, и тоа не било како, туку убедливо како на тренинг и за само 52 минути.

Ова финале ќе остане запаметено како едно од најкратките во историјата на АТП-500 серијата.

Францускиот тенисер, Артур Филс, едноставно немаше шанси против моментално најдобриот на АТП ранг-листата и не само што загуби за само 52 минути, туку успеа да освои само три гејма во поразот од 6-2 и 6-1.

Шпанецот со овој триумф само се зацврсти на лидерската позиција на светската ранг-листа.