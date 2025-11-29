0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот возач на Формула 1, Фернандо Алонсо (44), наскоро ќе стане татко за првпат, објавуваат шпанските медиуми.

Како што објави каталонскиот весник „Спорт“, Алонсо очекува ново бебе откако дозна дека неговата девојка Мелиса Хименез (38) е бремена.

Овој пар е во врска најмалку две години, а неодамна ја надминаа кризата предизвикана од напорниот распоред на легендарниот возач поради обврските во шампионатот на Формула 1.

Сега тие одлучија да направат нов чекор во нивната врска, бидејќи 38-годишната новинарка е бремена и очекува бебе за неколку месеци.

Алонсо минатата година изјави дека татковството е неговата следна цел во животот.

„Среќен сум со мојот живот, иако сè уште ми недостигаат некои работи. Немам деца, нешто што сакам да го имам како лична цел во следните неколку години. Се надевам дека нема да чекам предолго“, објасни Алонсо во октомври 2024 година.

Врската со Мелиса Хименез сигурно ја доближи Алонсо уште повеќе до улогата на татко, бидејќи оваа новинарка е веќе мајка на три деца од врската со поранешниот фудбалер на Барселона, Марко Бартра.

Хименез и Бартра имаат три деца – Гала (10), Абрил (7) и Макс (6), а ја завршија својата врска на крајот од 2022 година.

Врската меѓу Алонсо и Хименез стана позната пред две години, кога еден обожавател ги забележал како шетаат по улиците на Монте Карло. Набргу потоа, списанието „Хола!“ ја потврди врската.

Двете се запознале кога Мелиса се вратила на работа во DAZN, за да известува за Формула 1 за каналот.

The post Алонсо ќе стане татко, очекува бебе со новинарка која има три деца со поранешниот играч на Барселона appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: