Альваро Мората зборува за предизвиците во фудбалот.

Шпанскиот фудбалер Алваро Мората изрази жалење што минатото лето заминал од Атлетико Мадрид и направил трансфер во Милан, откривајќи дека личните проблеми го воделе кон несоодветна одлука. Минатата сезона, Мората одлучи да го напушти Атлетико и да се приклучи на Милан, каде што одигра 16 натпревари во лигата и постигна пет гола. Во јануари, тој беше испратен на позајмица во Галатасарај.

Мората објасни дека одлуката да го напушти Атлетико ја донел откако добил бројни повици од тогашниот тренер на Милан, Пауло Фонсека, чија упорност го натерала да се чувствува почитуван. Откако Сантијаго Хименес бил доведен во клубот, чиј стил повеќе одговарал на тактиката на тренерот, Мората почувствувал дека е време за промена.

„Фонсека ми се јавуваше секој ден, што ми требаше за да се почувствувам ценет и почитуван. На крајот, предизвикан од таа потреба за внимание, направив пребрза одлука и ја напуштив Атлетико. Ако можам да го вратам времето, никогаш не би го направил тој избор. Мислев дека не ме ценат доволно во Атлетико, но всушност работите беа поинакви. Не можеме да го смениме минатото, но сега се чувствувам многу среќен“, изјави Мората за „Кадена Сер“.

