Ал Пачино и Роберт Де Ниро се збогуваа со Роберт Дувал: Неговата посветеност на глумата ќе се памети засекогаш

Ал Пачино и Роберт де Ниро се збогуваа со нивниот колега Роберт Дувал, кој почина на 95-годишна возраст.

Пачино, Де Ниро и Дувал беа дел од екипата на „Кум“, во кој Пачино го играше Мајкл Корлеоне, а Дувал го играше неговиот адвокат Том Хејген. Де Ниро се појави во вториот дел како младиот Вито Корлеоне.

Во изјава за „Варајети“, Ал Пачино му оддаде почит на својот починат колега, а во таа пригода особено го истакна својот талент.

„Беше чест да соработувам со Роберт Дувал, тој беше роден актер. Неговата посветеност на глумата, разбирањето и талентот ќе бидат запаметени засекогаш. Ќе ми недостига“, рече Пачино.

Исто така, Роберт Де Ниро се збогуваше со Дувал со кратка порака.

„Се надевам дека и јас ќе доживеам 95 години. Нека почива во мир“, рече тој.

