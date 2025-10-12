Амал Клуни го надмина својот сопруг на премиерата на филмот: Фустан со светки и драматични ракави со пердуви

0 SHARES Сподели Твитни

Амал Клуни му правеше друштво на својот славен сопруг Џорџ Клуни на лондонската премиера на неговиот нов филм, а во розова тоалета со пердуви го украде целото внимание.Двојката пристигна на лондонската премиера на новиот филм на Клуни „Џеј Кели“ во гламурозни комбинации. Тие предизвикаа доста возбуда на црвениот тепих во Ројал Фестивал Хол овој петок.Актерот изгледаше доста елегантно во темно син смокинг, додека неговата сопруга, 47-годишна адвокатка, го покажа својот беспрекорен стил во блескава светкава облека. View this post on Instagram A post shared by Purepeople (@purepeople)Амал носеше фустан без прерамки во розова боја со светки, комплетен со впечатливи ракави со пердуви. Дизајниран е од Тамара Ралф, а долниот дел се состоеше од реси направени од истиот материјал со светки.Сето тоа го заокружи со елегантна фризура – широки бранови кои ги зафрли на едната страна. View this post on Instagram A post shared by ELLE España (@elle_spain)Во претстојниот филм на Нетфликс, Џорџ ја игра филмската ѕвезда Џеј Кели, спроти Адам Сендлер, кој го игра посветениот менаџер на Кели, Рон.Во екипата полна со ѕвезди се и добитниците на Оскар, Лора Дерн, Џим Бродбент, како и Рајли Кио, Исла Фишер, Били Крудап и режисерката на Барби, Грета Гервиг.На премиерата на Адам Сендлер (59) му се придружи и неговата сопруга, Џеки Сендлер (51).

Пронајдете не на следниве мрежи: