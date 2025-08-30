Амал Клуни има нозе од милион долари: Доминираше на црвениот тепих – сите очи беа вперени во неа (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Џорџ и Амал Клуни блескаа на црвениот тепих на Венецискиот филмски фестивал, а убавата адвокатка доминираше во провокативна тоалета.Иако здравствените проблеми неодамна го држеа подалеку од прес-конференции и јавни настапи, Џорџ Клуни триумфално се врати во центарот на вниманието во четврток вечерта, на црвениот тепих на Венецискиот филмски фестивал .Холивудската икона, која сега има 64 години, беше придружувана од неговата сопруга Амал, чие присуство не можеше да остане незабележано. Двојката се врати во градот кој има посебно значење за нив, бидејќи токму тука се венчаа. Причината за нивното пристигнување беше новиот филм на Клуни „Џеј Кели“, интимна драма за созревање, која дојдоа да ја претстават пред фестивалската публика.Еден ден претходно, Клуни неочекувано откажа прес-конференција и состанок со филмската екипа поради здравствени проблеми. И покрај ова, тој се појави на црвениот тепих со леснотија и насмевка. За време на триесетминутната прошетка, тој им посвети повеќе од дваесет минути на обожавателите, трпеливо давајќи автограми и позирајќи за фотографии.Амал Клуни во центарот на вниманиетоВо центарот на вниманието беше неговата сопруга Амал Клуни . Истакнатата адвокатка за човекови права блескаше во елегантен фустан со отворени рамена и шлиц до бутовите. Комбинацијата ја надополни со сребрени сандали со прерамки, златна чанта и висечки обетки кои ѝ даваа дополнителна доза на софистицираност. Држејќи го својот сопруг за рака, Амал суверено го привлече вниманието на фотографите и публиката.Филмот ја раскажува приказната за познат актер кој често е критикуван затоа што „секогаш се игра себеси“. Филмот го следи неговото интроспективно патување низ Европа, во придружба на верниот менаџер Рон, кого го игра Адам Сендлер, додека се справуваат со прашања за славата, личните избори и наследството што го оставаат зад себе.

