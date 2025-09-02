Аманда Сејфрид и Џулија Робертс носеа идентична модна комбинација на Филмскиот фестивал во Венеција

0 SHARES Сподели Твитни

На овогодинешниот Венециски филмски фестивал, актерките Аманда Сејфрид и Џулија Робертс привлекоа внимание појавувајќи се во идентични комбинации од модната куќа Версаче – со само 48 часа разлика.Според PageSix, Џулија Робертс била првата што носела комбинација што вклучува темно сина волнена јакна, пругаста кошула и фармерки со рамен крој со ремен што има златна тока.Таа ја носеше оваа модна комбинација за време на фотосесијата за филмот „По ловот“, во режија на Лука Гвадањино, а тоа го означи и дебито на Дарија Витале како нов уметнички директор на Версаче.Стилот на Јулија очигледно ѝ се допаднал на Аманда Сејфрид, која коментирала на објавата на нејзината позната колешка на Инстаграм за да ѝ дозволи да ја носи истата облека. Два дена подоцна, Сејфрид се појавила во истата облека на истиот фестивал за да го претстави својот филм „Тестатот на Ен Ли“.Единствената стилска разлика помеѓу двете комбинации беше во обувките: Робертс носеше чевли од Версаче со плетенка од кожа, додека Сејфрид избра сандали со ременчиња.Но, интересно е што двете актерки имаат ист стилист – Елизабет Стјуарт, која објави фотографии од своите клиенти на социјалните мрежи со пораката: „Споделувањето е грижа“ каде што ѝ се заблагодари на Џулија Робертс за нејзината „великодушност и одржливост“.Инаку, стилистката Стјуарт е позната по промовирање на одржлива мода. Друга нејзина клиентка, Кејт Бланшет, неодамна носеше фустан од Армани Прив на истиот фестивал, кој веќе го носеше на доделувањето на наградите SAG во 2022 година.

