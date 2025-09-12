Амбасадорката Агелер и Меџити се обединија за одржливиот развој на Охридското езеро

0 SHARES Сподели Твитни

Првите вицепремиер и министер за животна средина, Изет Меџити, денеска оствари средба со амбасадорката на САД, Ангела Агелер, на која дискутираа за унапредување на соработката во заштитата и одржливиот развој на Охридското езеро.На средбата се разговараше за подобрување на квалитетот на водата, управувањето со риболовот и развојот на езерскиот туризам, како и за конкретните предлози на американските експерти, вклучувајќи ја зајакнувањето на Хидробиолошкиот институт, лимнолошкото мониторирање и заштитата на охридската пастрмка.Средбата ја следеше и проф. Џејсон Стоквел, кој наскоро ќе ја посети Охридската област и ќе разменува идеи за понатамошна соработка со македонските институции.Меџити истакна дека заштитата на Охридското езеро останува национален и меѓуграничен приоритет, а соработката со САД и меѓународните партнери ќе придонесе за зачувување на ова природно и културно наследство

