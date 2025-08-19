Амбасадорот на ЕУ во Србија на средба со Брнабиќ: „Воздржете се од провокативна реторика и дезинформации за протестите“

Амбасадорот на ЕУ во Србија, Андреас фон Бекерат, во разговор со претседателката на Народното собрание Ана Брнабиќ, ја нагласи потребата сите страни да ги почитуваат основните права, вклучително и правото на мирно собирање, се вели во соопштението на Делегацијата на ЕУ во Србија што го пренесува Н1 телевизија.

„Ова исто така вклучува избегнување на каква било форма на насилство врз политичките противници и просториите на политичките партии како средство за политички протест“, се наведува во соопштението.

Бекерат и претставниците на земјите од Квинте денес се сретнаа со Брнабиќ на нејзино барање за да разговараат за моменталната политичка состојба и реформите во областа на изборната рамка и медиумските реформи.

Тој ги осуди сите форми на омраза и насилство и ги повика сите страни да ги намалат тензиите. Дијалогот меѓу актерите од целиот политички спектар беше истакнат како единствен пат напред, воздржувајќи се од провокативна реторика и дезинформации за моменталните протести, се вели во соопштението.

Амбасадорот на ЕУ дополнително нагласи дека полициската акција мора да биде пропорционална и во согласност со основните права, „секое сомневање за прекумерна употреба на сила мора правилно да се истражи, вклучително и загрижувачките извештаи за закани и насилство врз новинари“.

Амбасадорот фон Бекерат нагласи дека европскиот пат на Србија нуди решенија за многу од клучните предизвици со кои се соочува земјата, вклучително и реформите во областите на владеењето на правото, слободата на медиумите, изборните реформи и создавањето поволна средина за граѓанското општество.

Амбасадорот на ЕУ ги поздрави напорите на претседателот на Националното собрание за постигнување напредок во изборот на членовите на Советот на РЕМ и во изборното законодавство, вклучително и спроведувањето на сите препораки на ОДИХР, и ја нагласи потребата од обезбедување инклузивен и транспарентен процес во кој учествуваат сите релевантни засегнати страни, се вели во соопштението.