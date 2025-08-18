Амбасадорот на САД: Безбедносните гаранции за Киев не значат присуство на американска војска

Обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина не мора да значи присуство на американски трупи на украинска територија, изјави американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер.

„На крајот на краиштата, одлуката е на претседателот Трамп. Голем дел од тоа може да биде поврзано со команда и координација. Не мора нужно да бидат американски трупи, но во исто време е јасно дека Украина и европските земји би сакале да видат одредено вклучување од САД“, изјави Витакер за Фокс њуз кога беше прашан за можна улога на САД во обезбедувањето безбедносни гаранции.

Според него, безбедносните гаранции за Украина, во случај на решавање на конфликтот, не би предвидувале улога за НАТО, туку би можеле да вклучуваат учество на „коалиција на оние што се волни“ и САД. „Сосема е јасно дека сите безбедносни гаранции би биле надвор од НАТО, дури и ако Соединетите Американски Држави учествуваат во тие безбедносни гаранции… Претпоставувам дека ако има војници на терен, „коалиција на оние што се волни“, која вклучува земји како Франција и Германија, Велика Британија и можеби САД, би била дел од тој (принцип), дека нападот врз еден е напад врз сите“, објасни амбасадорот.

Витакер истакна дека сите можни безбедносни гаранции за Украина би морале да бидат финансирани од Европа. „И така, ако тие (Украинците) сакаат да постигнат траен мир, тие разбираат дека ќе им треба безбедносен систем, а тој ќе биде обезбеден и финансиран од Европејците“, заклучи амбасадорот.