Американец на телевизија призна дека ги убил родителите и ги скрил телата: Полицијата го уапсила пред студиото (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Еден маж призна дека ги убил своите родители, а потоа ги закопал во нивниот двор за време на неодамнешно интервју за локална телевизиска станица во северниот дел на Њујорк во САД, што ги натера властите да подигнат обвинение против него по две точки за убиство.Невообичаеното интервју на Лоренцо Краус за WRGB беше емитувано во четврток, кратко откако полицијата откри две тела во семејниот дом во Албани, речиси осум години откако неговите родители последен пат беа видени живи.„Ги закопав на нивниот имот“, му рече 53-годишниот Краус на водителот на WRGV, Грег Флојд, за време на интервју.Флојд праша: „Ги закопа во дворот на твојата куќа во Олбани?“ Краус рече: „Да.“Иако Краус се обиде да се повика на своето уставно право против самоинкриминација за време на интервјуто, тој исто така рече: „Да, во основа“, кога Флојд го ​​праша дали ги задавил своите родители.

Краус подоцна објаснил дека го задавил татко си со рацете и дека користел јаже за да го стори истото со мајка си.„Татко ми, откако почина – мајка ми му ја стави главата на неговите гради, а по неколку часа ја довршив“, рече тој, додавајќи дека ги закопал телата по неколку дена.Полицијата го уапси Краус пред студијата на WRGB веднаш по интервјуто.Тој прво се најде под лупа на властите во врска со наводен финансиски криминал, како што објави локалниот весник „Тајмс Јунион“. Постапувајќи по дојава добиена во мај, Администрацијата за социјално осигурување побара од полицијата да ги провери родителите на Краус – Франц и Терезија, за кои се верува дека имаат 92 и 83 години. Полицијата не забележала никакви знаци од нив, иако наводно сè уште примаат социјална помош.До среда, истражителите почнаа да копаат во дворот на семејството Краус и пронајдоа човечки останки. Тие рекоа дека пронашле уште еден пар човечки останки во четврток. Локалниот шеф на полицијата Брендан Кокс рече дека е уверен дека останките им припаѓаат на Франц и Терезија Краус.Лоренц Краус контактирал неколку новински куќи пред да закаже средба со Флојд и тврдел дека убиството на неговите родители било милосрдно.Тој спомна како Терезија се повредила преминувајќи ја улицата, а Франц не можел да вози по операцијата на катаракта.„Ја исполнив мојата должност кон моите родители“, рече тој, додавајќи дека неговата грижа „за нивното страдање е од најголема важност“.Понатаму, Краус рече дека заедниците треба „да го прошират законот за да можат луѓето да се справат со вакви проблеми“.Краус се појави на суд во петокот по апсењето и се изјасни за невин по двете точки од обвинението за убиство и нелегално прикривање на тело. Издаден е налог за негово апсење без право на откуп.Локалниот окружен обвинител Ли Киндлон им рече на новинарите дека признанието на Краус пред WRGB било од помош за обвинителите, но рече дека физичките докази и изјавите на сведоците исто така ќе бидат клучни.

Пронајдете не на следниве мрежи: