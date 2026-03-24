Американската армија доби хеликоптер „Блек Хок“ кој може да лета без пилот

0 SHARES Сподели Твитни

Американската војска го доби својот прв хеликоптер „Блек Хок“, кој е способен да лета со или без пилот.

Испораката се случи на 20 март 2026 година и означува чекор кон побезбедни операции во области со висок ризик каде што традиционалните летала со екипаж се соочуваат со зголемени закани.

Новиот хеликоптер, наречен H-60Mx, сега ќе влезе во интензивна фаза на тестирање предводена од Командата за развој на борбените способности на Армијата. Официјалните лица велат дека целта е да се потврдат непречени премини помеѓу режими на летање со екипаж, опционално пилотиран и целосно автономен.

H-60Mx е дизајниран да го намали ризикот за пилотите, а воедно да ја одржи ефикасноста на мисијата. Може да се управува со екипаж, далечински да се пилотира од земја или да се лета целосно автономно, во зависност од потребите на мисијата.

„Армијата сега има нова алатка што ја унапредува нејзината визија утврдена во Иницијативата за трансформација на армијата за унапредување на автономијата поддржана од пилоти. Оваа можност ќе ја подобри ефикасноста на мисијата и преживувањето на војниците денес и ќе ги постави темелите за утрешните мрежни системи“, рече Рич Бентон, потпретседател и генерален директор на „Сикорски“, во соопштението.

Вселенското летало ќе биде тестирано во низа тешки сценарија во 2026 година. Тие вклучуваат автономна навигација, избегнување на пречки и координирани мисии со системи со и без екипаж. Инженерите, исто така, ќе ги оценуваат перформансите во предизвикувачки средини, каде што електронските пречки би можеле да ги нарушат комуникациите.

Врз основа на долгогодишно истражување на DARPA, H-60Mx е резултат на повеќе од една деценија развој. Неговото потекло произлегува од програмата Систем за автоматизација на пилотската кабина (ALIAS), која имаше за цел да ги поедностави операциите на летот преку напредна автоматизација.

Првично развиен како модуларен комплет, системот беше дизајниран да се вгради во постоечки хеликоптери. Со текот на времето, тој еволуираше во целосно способно решение за автономија, по обемни тестирања на воени и комерцијални авиони.

Сикорски одигра клучна улога во овој напредок со развивање на софтверот за автономија MATRIX. Овој систем делува како дигитален копилот, управувајќи го целиот процес на лет од полетување до слетување.

„По години успешни демонстрации на комерцијални и воени авиони, технологијата созреа од концепт за развој во робустен и сигурен систем подготвен за формална воена евалуација“, соопшти војската.

H-60Mx е базиран на UH-60M Black Hawk, главниот хеликоптер на Армијата. Оваа платформа може да носи до 11 целосно опремени војници или да транспортира надворешен товар со тежина поголема од 3.600 килограми.

Фокусот на надградбата е напреден автономен менаџер на мисии, кој овозможува независни мисии како што се логистичко снабдување, евакуација на жртви и извидување во области со висок ризик.

Друга голема промена е преминот кон систем за управување „fly-by-wire“, кој ги заменува традиционалните механички контроли, ја подобрува стабилноста и овозможува прецизни автоматизирани маневри. Исто така, го намалува работното оптоварување на пилотите, овозможувајќи им на екипажите да се фокусираат повеќе на мисиите.

Системот има отворена архитектура, што со текот на времето го олеснува интегрирањето на нови сензори, софтвер и алатки управувани од вештачка интелигенција. Ова осигурува дека хеликоптерот може да се прилагоди на идните барања на мисијата без поголеми промени во дизајнот.

H-60Mx ќе служи како главна тест платформа за програмата на Армијата за овозможување на стратешка автономија на летот. Целта на оваа иницијатива е да се создаде универзален комплет за автономија што може да се распореди низ целата флота на „Блек Хок“.

Доколку биде успешна, технологијата би можела да го трансформира начинот на кој војската ги користи хеликоптерите во борба. Автономните летала би можеле да одржуваат линии за снабдување, да ги евакуираат ранетите и да ги поддржуваат војниците во области премногу опасни за човечки екипажи.

Војската, исто така, истражува пошироки примени, вклучително и домашни мисии како што е одговор на шумски пожари. Овие напори покажуваат дека програмите за воена автономија би можеле да донесат придобивки надвор од бојното поле.

„Сикорски“ претстави уште една варијанта позната како „УХок“, целосно беспилотна верзија на „Блек Хок“ со целосно отстранета пилотска кабина. За разлика од „Х-60Мкс“, тој беше дизајниран од темел само за автономни операции.

Со влегувањето на H-60Mx во формална евалуација, војската дефинитивно се приближува кон интегрирање на автономни системи во секојдневните операции.

The post Американската армија доби хеликоптер „Блек Хок“ кој може да лета без пилот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: