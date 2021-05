Американската војска ке обзнани дека постои вонземен живот и имало средби?

Се очекува Пентагон да потврди пред Конгресот на САД на 1 јули 2021 година постоењето на вонземен живот.

Се очекува исто така Пентагон и да информира какви се операции се преземени во врска со ова.

It is expected that the #Pentagon will confirm to #US Congress on July 1, 2021 the existence of #extraterrestrial life and the associated and identified operational measures of extraterrestrial intelligence on our planet. pic.twitter.com/Cd0G8AciVS

