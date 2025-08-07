Американската војска купува возила „Тесла“ само за да ги разнесе со ракети

0 SHARES Сподели Твитни

Воздухопловните сили на САД планираат да купат два Tesla Cybertrucks – за да ги разнесат со ракети како дел од тестирањето и обуката. Во просек, едно возило чини околу 60.000 евра.

Според јавно достапните договорни документи, возилата ќе се користат како цели за прецизно водени бомби за време на вежби и тестирања како дел од програмата SOPGM (Stand Off Precision Guided Munitions) на Командата за специјални операции на САД (SOCOM). Тестовите ќе се спроведуваат на ракетниот полигон White Sands во државата Ново Мексико, пишува „War Zone“.

Документите имплицираат дека „непријателите“ на Америка би можеле да користат Сајбертракови во блиска иднина, поради што американската војска сака да се подготви за вакви сценарија. Некои делови од документацијата се редактирани, па затоа не е јасно на кого точно се однесува терминот „непријател“, но самата идеја за непријателска колона составена од овие коли веќе предизвикува потсмев во американската јавност.

„Идејата е обуката да ги имитира реалните услови што е можно поблиску. Возилата што се користат во оперативните зони на крајот би можеле да вклучуваат и Тесла Сајбертракови, бидејќи е покажано дека тие не претрпуваат очекувано ниво на штета при силни удари“, се вели во документот.

Документите, исто така, ги наведуваат специфичните карактеристики на Cybertruck, кои наводно го издвојуваат од конкуренцијата: агресивно аголен дизајн, футуристички изглед, необоена каросерија од не’рѓосувачки челик и електрична архитектура од 48 волти за која се тврди дека обезбедува поголема ефикасност и моќност.

„Во февруари беше спроведено истражување на пазарот кое ги анализираше дизајнот, материјалите, отпорноста на удар и иновативните технологии на Сајбертракот. Резултатите покажаа дека Сајбертракот е значително различен од конвенционалните возила што користат челични или алуминиумски каросерии“, се вели во него.

Тесла првично планираше да произведува 250.000 Сајбертракови годишно, но до крајот на 2024 година продаде помалку од 40.000 единици, според проценките на Кокс Аутомотив. Во првиот квартал од 2025 година, беа продадени само околу 7.100 единици.

Сајбертракот редовно е нарекуван „пропаст“ и „најглупавото возило некогаш дизајнирано“ во медиумите. Поради слабата продажба, Тесла неодамна почна да нуди посебни бенефиции за клиентите, а имаше и извештаи дека размислува за производство на помал модел.

Еден од ретките случаи каде што Сајбертракот во моментов има јасна примена – се чини дека е како цел за прецизни воени напади.

