Американската војска нападна брод во источниот Пацифик

Американската војска соопшти дека извршила напад врз брод во источниот Пацифик за кој тврди дека бил вмешан во трговија со дрога, при што загинале три лица.

Јужната команда на САД (USSOUTHCOM) објави снимки од операцијата на својата веб-страница и посочи дека бродот бил „вклучен во операции за трговија со дрога“.

Ова е продолжение на акциите на САД против наркотрафикот, бидејќи порано оваа недела уште три брода биле погодени во Пацификот и Карибите, при што животите ги загубиле 11 лица.