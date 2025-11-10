Американската војска нападна два брода во Пацификот и уби шест лица, тврдејќи дека превезуваат дрога

0 SHARES Сподели Твитни

Американската војска изврши уште еден напад врз бродови за кои се сомнева дека шверцуваат дрога во неделата, изјави министерот за одбрана Пит Хегсет. Во нападот загинаа шест лица.

„Војската спроведе два смртоносни напади насочени кон два одделни брода управувани од назначени терористички организации“, напиша Хегсет на платформата X, без да открие со кои организации биле поврзани бродовите.

Тој додаде дека разузнавачките служби дознале дека бродовите се поврзани со нелегален шверц со дрога.

Американската војска уби 76 лица во 19 напади во кои беа уништени 20 бродови, како дел од кампањата за која Вашингтон вели дека има за цел да го ограничи протокот на дрога во САД.

Три лица ги преживеаа нападите, од кои двајца беа накратко приведени од американската морнарица пред да бидат вратени во нивните матични земји. Третиот се претпоставува дека е мртов по потрагата на мексиканската морнарица.

Администрацијата на Трамп не обезбеди јавни докази за присуство на наркотици на нападнатите бродови, ниту за нивната поврзаност со нарко-картелите.

Воени претставници изјавија дека во нападите нема повредени американски војници.

