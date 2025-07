Американската војска уби висок лидер на ИСИС во Сирија (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската војска го уби високо рангираниот лидер на ИСИС, Дија Завба Муслих ал-Хардани, и двајца од неговите синови во напад во Сирија, соопшти Централната команда на американската војска (CENTCOM).Според ЦЕНТКОМ, ал-Хардани и неговите двајца возрасни синови – Абдалах Дија ал-Хардани и Абд ал-Рахман Дија Завба ал-Хардани – претставувале закана за американските и коалициските сили, како и за новата сириска влада. Три жени и три деца кои биле на локацијата не се повредени. Не се објавени дополнителни детали за операцијата.

According to several officials, last night’s operation in the Aleppo Governorate of Northern Syria which resulted in the elimination of several terrorists and a senior leader of ISIS, was a joint-operation carried out by forces under the Syrian Defense and Interior Ministries,… pic.twitter.com/fWcuzr5lV9— OSINTdefender (@sentdefender) July 25, 2025

Операција на ретки терениИако САД продолжуваат редовно да спроведуваат операции против ИСИС во соработка со партнерите и коалициските сили во Сирија и Ирак, директните копнени напади од страна на американските сили се поретки во споредба со воздушните напади.„Нема да престанеме немилосрдно да ги гониме терористите на ИСИС, каде и да се“, рече командантот на ЦЕНТКОМ, генерал Ерик Курила. ,,Тие не се безбедни додека спијат, додека дејствуваат или додека се кријат.“Континуирани операции во регионотСАД поддржаа вкупно шест операции против ИСИС во мај – пет во Ирак и една во Сирија – за време на кои двајца членови на ИСИС беа убиени, а двајца беа заробени, вклучувајќи го и еден водач, соопшти ЦЕНТКОМ минатиот месец.Во март, американската армија го уби Абдалах Маки Муслих ал-Рифаи, шефот на операциите и емирот на таканаречената, во прецизен воздушен напад во Ирак. Делегираниот комитет на ИСИС, како и уште еден член на терористичката група.Повлекување на дел од силитеВо април, Министерството за одбрана на САД објави почеток на повлекување на околу половина од своите сили од Сирија. Пентагон го претстави ова како доказ за „значаен напредок“ во деградирањето на капацитетите на ИСИС во регионот. Портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, во тоа време изјави дека помалку од илјада американски војници ќе останат во земјата по повлекувањето.Политички промени во позадинаНападот доаѓа неколку недели откако администрацијата на претседателот Доналд Трамп ја укина ознаката на Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), група некогаш предводена од сегашниот привремен претседател на Сирија, како странска терористичка организација. Претседателот Трамп неодамна потпиша и извршна наредба со која формално се укинуваат санкциите на САД врз Сирија.



