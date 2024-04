Американската ѕвезда шокираше со изјавата: „Сфатив дека го сакам лицето во вагината“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка Били Ајлиш за тамошните медиуми зборувала за својата сексуалност и открила неочекувана работа.Откако го објави видеото за нејзината претстојна песна „Lunch at Coachella“, која изобилува со експлицитни текстови, пејачката реши да открие што ја инспирирало за песната.„Некои од нив ги напишав пред да имам искуство со девојка, а останатите ги напишав подоцна… Цел живот сум вљубена во девојки, но тоа не го сфатив до минатата година кога сфатив дека го сакаше моето лице во вагината“, рече таа во интервју за Ролинг Стоун , пренесе Them. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)„Lunch“ ќе биде еден од водечките синглови за нејзиниот нов албум „Hit Me Hard and Soft“.Треба да се спомене и дека Били Ајлиш годинава доби Оскар за песната „What Was I Made For?“ од филмот Барби.

