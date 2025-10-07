Американска пејачка ги покажа градите, позира во најпровокативната облека досега

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка и инфлуенсерка Адисон Реј ги изненади обожавателите откако позираше за новиот број на списанието W во смело издание.Имено, таа беше фотографирана само во краток џемпер и долна облека, а градите ги „покри“ со налепници во облик на срце. На насловната страница се појави во бел фустан.Таа позираше и за неколку други модни публикации, вклучувајќи креација што го истакна нејзиното деколте. Зборувајќи за нејзиниот прв албум „Адисон“, кој го издаде во јуни оваа година, таа рече:„Верувам во мојата интуиција, моето срце, мојот говор на телото. Обожавам да комуницирам преку моето тело, музика, звук и енергија.“Во јули, таа беше изненадувачки гостин на концертот на Лана дел Реј на стадионот Вембли во Лондон, што беше сон што ѝ се оствари. Тие ја изведоа песната „Diet Pepsi“.„Стоењето покрај некој што го почитувам, кој ја живее својата вистина толку грациозно, ми го промени животот. Сè се „собра“ магично и неочекувано“, рече таа.Адисон Реј се здоби со слава во 2019 година на TikTok. Со над 88 милиони следбеници на социјалната мрежа, таа е рангирана на петтото место на листата на најпопуларни TikTok корисници во 2025 година. Својот деби сингл, „Obsessed“, го издаде во 2021 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: