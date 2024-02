Американска порно актерка во Иран: Не престануваат да се слеваат критики 

0 SHARES Сподели Твитни

Американската порно актерка Витни Рајт се соочи со многу критики по посетата на Иран, иако можеше да биде уапсена и осудена на смрт бидејќи порнографијата е нелегална во таа земја.

Рајт се сликала во Техеран, каде што носела законски задолжителна шамија и ја посетила напуштената амбасада на САД, која е претворена во антиамерикански музеј, пренесува Sky News.

Рајт, чие вистинско име е Бритни Рејн Витингтон , рече дека „морала да ја посети“ амбасадата каде иранските студенти држеле членови на персоналот како заложници 444 дена по Исламската револуција во 1979 година.

Таа на социјалните мрежи нагласи дека тоа не значи поддршка за иранската влада.

Нејзината посета доаѓа откако Иран ја затвори добитничката на Нобеловата награда за мир и активистка за правата на жените Наргес Мохамади и националните протести поради смртта на Махса Амини во полицискиот притвор пред две години, поради наводно непочитување на наредбата да се носи шамија.

„Иранките не сакаат да го почитуваат дискриминаторскиот закон. Роза Паркс се спротивстави на расистичките закони во Америка и стана симбол на отпорот. Ние, жените од Иран, сакаме да бидеме како Роза Паркс, а не Витни Рајт“, рече Масих Алинеџад. Американски активист, рече на платформата X. кој се соочи со наводни обиди за атентат и киднапирање од страна на Иран.

Алинеџад ги осуди и коментарите на Рајт во кои порно актерката рече дека „ако го почитувате законот, ќе бидете безбедни во Иран“.

„Ги казнувате луѓето од оваа земја со разни методи за симнување на хиџабот, но дозволувате порно актерка да дојде на туризам?!“, напиша на социјалните мрежи иранската актерка Сетарех Песијани.

На американските граѓани им треба виза за да го посетат Иран, а не е јасно како Рајт ја добил.

Иранската новинска агенција Тасним, за која се вели дека е блиска до Иранската револуционерна гарда, цитираше неименуван функционер кој рекол дека оние што ја издале визата на Рајт „не биле свесни за природата на нејзиниот неморален бизнис“.

Стејт департментот, по повод посетата на актерката на Иран, објави дека ги предупредил Американците да избегнуваат патување во таа земја и „да бидат зголемена претпазливост поради ризикот од нелегален притвор“.

