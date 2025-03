Американскиот државен секретар Рубио: „Русија се согласува на прекин на огнот, но тие поставуваат услови“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека Русија се согласува на прекин на огнот, но под услови кои бараат анализа.„Тие се среќаваат со нас. Разговараат со нас. Тие даваат предлози. Тие се согласуваат на прекин на огнот, но со услови што треба да ги анализираме… И никогаш не реков дека ќе биде лесно“, рече тој на брифингот, коментирајќи го процесот на постигнување договор, соопшти Стејт департментот .Рубио рече дека не верува дека Русите ги запираат мировните преговори и дека Вашингтон треба „да направи многу работа на двете страни“, особено со Русите, со кои САД „не комуницирале со години“.Тој додаде дека војната меѓу Русија и Украина е сложена и трае повеќе од три години и нагласи дека никогаш не рекол дека би било „лесно“ да се заврши војната и да се постигне мировен договор.Marco Rubio indicates that lifting specific EU sanctions is one of Russia’s conditions for a Black Sea truceMoscow’s conditions also include access to the SWIFT international banking system@SehgalRahesha tells you more pic.twitter.com/pqxzmSjvnH— WION (@WIONews) March 28, 2025Рубио изјави дека не може точно да каже кога ќе биде постигнат мировен договор за ставање крај на војната меѓу Русија и Украина и дека „тоа не зависи од САД “.„Се обидуваме да постигнеме мир. Ние сме посветени на обидот да постигнеме мир онолку долго колку што е потребно. Тоа не значи дека можам да ви гарантирам договор за една недела или еден месец. Едноставно не можам да поставам временска рамка бидејќи тоа не зависи од нас .Рубио рече дека напредок се постигнува кога ќе се договорат барем деталите, бидејќи, како што наведе, треба да се утврди преговарачката позиција и кои се пречките за мир.„Што се однесува до подготвеноста, тоа ќе се тестира кога ќе дојде време за потпишување или ако се соочиме со пречки и се уште има отпор од едната или од другата страна, тогаш ќе знаеме. Но, сè уште не сме во таа фаза“, изјави американскиот државен секретар.



