Американскиот министер за финансии има решение за крај на војната во Украина

Конфликтот во Украина би можел да заврши за 2-3 месеци ако Европа воведе секундарни тарифи за земјите што купуваат руска нафта, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесант.

„Гарантирам дека ако Европа воведе сериозни секундарни тарифи за купувачите на руска нафта, конфликтот ќе заврши за 60 или 90 дена“, рече Бесант во интервју за Ројтерс и Блумберг.

Министерот за финансии истакна дека САД имаат намера да соработуваат со европските земји за да проучат построги санкции против руските компании, вклучувајќи ги Роснефт и Лукоил.

Во саботата, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е подготвен да воведе сериозни санкции против Русија ако сите земји од НАТО се согласат да го сторат истото и да престанат да купуваат руска нафта. Трамп подоцна додаде дека санкциите што ги воведоа европските земји против Русија не се доволно строги, бидејќи тие продолжуваат да купуваат руски енергетски ресурси.