Американскиот рапер (25) го очекува своето 13-то дете: Првото го доби на 16 години (фото)

Американскиот рапер NBA YoungBoy, чие вистинско име е Кентрел ДеШон Голден, повторно привлече големо внимание од јавноста. Познат по своите искрени текстови за својот личен живот, овојпат ги изненади обожавателите со веста дека станува татко по 13-ти пат.Имено, на само 25 години, раперот ги изненади фановите и медиумите објавувајќи дека наскоро го очекува своето тринаесетто дете.Веста предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи. Многумина изразија восхит од тоа како е можно да се имаат толку многу деца за толку краток временски период. На платформата X, корисниците се прашуваа: „Како е можно да се имаат 13 деца кога помеѓу секоја бременост мора да поминат девет месеци?“

NBA YoungBoy confirms he’s expecting his 13th child‼️ https://t.co/OTnL9aosma— The Velt🌹News (@Velt_News) July 27, 2025

Но, други брзо истакнаа дека раперот не е тој што ги носи децата.„Брате, тој не забременува“, гласеше еден коментар, додека друг додаде: „Ако имаш повеќе жени, математиката е јасна“.YoungBoy претходно откри дека го добил своето прво дете на 16 години. Во песната Rebel’s Kick It, тој рапува: „Го добив моето прво дете на 16 години, немав план Б, имав еден сон“.

NBA youngboy with his 2 kids and with jazz 💚 pic.twitter.com/OmPnJ3EKFu— Youngboy News (@Youngboy_news) July 11, 2025

Потоа тој стана татко на синот, Кејден, од врската со Ниша Келер. Двојката се раздели по раѓањето на детето, но подоцна се смирија.Своето второ дете, синот Тејлин, го доби со поранешната партнерка Ниа во 2017 година. Своето трето дете, синот Камири, го доби со својата партнерка Стар Деџани. Иако некое време веруваше дека едно од децата што ги одгледал е негово, ДНК тестот подоцна покажа спротивно.Неговиот бурен личен живот вклучуваше врска со Јанија Мешел, за време на која дури беше уапсен за напад. И покрај сè, двојката се смири и во 2019 година го добија својот син Кејси. Во меѓувреме, неговата поранешна партнерка Ниша Келер ја роди неговата ќерка Армани, а набргу потоа, Дреа Симон го роди девојчето Коди.На почетокот на 2021 година, Јаја Мејведер, ќерка на боксерот Флојд Мејведер, го роди неговиот син Кентрел Џуниор. Во 2023 година, раперот се ожени со Џазлин Мишел, со која има две деца – ќерка родена во август 2021 година и син, Клеменза, роден во септември 2022 година.

NBA YoungBoy’s new album ‘MASA’ charted in 104 countries & went # 1 in 12 countries 🌍🔥 pic.twitter.com/pvClPDE5YR— blax🧃 (@ybdeyo) July 28, 2025

Според американските медиуми, во текот на 2023 година тој имал уште две деца со различни жени, со што неговиот вкупен број достигна 12, што го изедначило со уште еден познат „супертатко“ – Ник Кенон.Со оглед на тоа што тринаесеттото дете е веќе на пат, јасно е дека NBA YoungBoy води многу необичен семеен живот за некој во своите дваесетти години.



