Американскиот секретар за одбрана рече дека Кина претставува постојана закана за Панамскиот канал

Американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет изјави дека Кина претставува постојана закана за Панамскиот канал, но дека заедно САД и Панама ќе го одржат клучниот воден пат безбеден.Говорејќи на сечењето лента за новото пристаниште финансирано од САД во поморската база Васко Нуњез де Балбоа по состанокот со панамскиот претседател Хозе Раул Мулино, Хегсет рече дека САД нема да дозволат Кина или која било друга земја да ги загрозува операциите на каналот.„За таа цел, Соединетите Американски Држави и Панама направија повеќе во последниве недели за зајакнување на нашата одбранбена и безбедносна соработка отколку што направивме со децении“, рече тој, пренесува Телеграф.Хегсет алудираше дека пристаништата на двата краја на каналот се контролирани од конзорциум од Хонг Конг, кој е во процес на продажба на својот контролен удел на друг конзорциум, вклучувајќи го и BlackRock Inc.„Компаниите со седиште во Кина продолжуваат да ја контролираат критичната инфраструктура во зоната на каналот“, рече Хегсет.„Ова и дава потенцијал на Кина да спроведува активности за набљудување низ Панама. Ова ги прави Панама и САД помалку безбедни, помалку просперитетни и помалку суверени. И како што нагласи претседателот Доналд Трамп, оваа ситуација не е прифатлива“, додаде Хегсет.Секретарот за одбрана се сретна со Мулино два часа во вторникот наутро, пред да замине за поморската база која претходно беше американската поморска станица Родман.Попатно, Хегсет објави фотографија на Х од двајцата мажи како се смеат и напиша дека е чест да се разговара со Мулино.„Вие и напорната работа на вашата земја правите разлика. Зголемената безбедносна соработка ќе ги направи двете наши нации побезбедни, посилни и попросперитетни“, напиша тој.Посетата доаѓа во време на тензии поради повторените тврдења на американскиот претседател Доналд Трамп дека Соединетите држави се претерувани за користење на Панамскиот канал и дека Кина има влијание врз нејзините операции. Панама ги отфрли овие наводи.Откако Хегсет и Мулино разговараа по телефон во февруари, американскиот Стејт департмент објави во X дека е постигнат договор да не се наплаќаат американските воени бродови да минуваат низ каналот.Мулино јавно негираше дека е постигнат таков договор. Трамп отиде толку далеку што сугерираше дека САД никогаш не требаше да и го вратат каналот на Панама и дека можеби САД треба да го вратат.Загриженоста на Кина беше предизвикана од конзорциумот од Хонг Конг кој има 25-годишен закуп на пристаништата на двата краја на каналот.Панамската влада објави дека закупот е на ревизија и доцна во понеделникот заклучи дека има неправилности.Конзорциумот од Хонг Конг, сепак, веќе објави дека CK Hutchison ќе го продаде својот контролен удел во пристаништата на конзорциум вклучувајќи го BlackRock Inc, со што пристаништата практично ќе се стават под американска контрола откако ќе заврши продажбата.Државниот секретар Марко Рубио му рекол на Мулино за време на неговата посета дека Трамп верува дека присуството на Кина во зоната на каналот може да го прекрши договорот што ги натера Соединетите држави да ги вратат водите на Панама во 1999 година.Тој договор бара постојана неутралност на каналот изграден од Америка. Но, Мулино негираше дека Кина има какво било влијание врз операциите на каналот. It was an honor to speak with you today, President @JoseRaulMulino. You and your country’s hard work is making a difference. Increased security cooperation will make both our nations safer, stronger, and more prosperous. pic.twitter.com/TLxbrMlFzW— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) April 8, 2025



