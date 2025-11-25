Американскиот Си-Би-Ес тврди: Украина се согласи на мировниот договор, деталите треба да се разработат

0 SHARES Сподели Твитни

Американски функционер изјави за Си-Би-Ес њуз во вторникот дека украинската влада „се согласила на мировен договор“ постигнат со посредство на администрацијата на Трамп за ставање крај на речиси четиригодишната руска офанзива.

Американски функционер и украинскиот советник за национална безбедност Рустем Умеров изјавија дека е постигнат заеднички договор за предлогот, а деталите сè уште треба да се разработат.

Умеров изрази оптимизам дека украинскиот претседател Володимир Зеленски би можел да отпатува во Вашингтон пред крајот на ноември за да го финализира договорот. Си-Би-Ес њуз првпат во неделата објави дека американските и украинските претставници претходно разговарале за потенцијалната посета на Зеленски на САД оваа недела.

„Украинците се согласија на мировен договор. Постојат некои мали детали што треба да се разработат, но тие се согласија на мировен договор“, изјави американски функционер за Си-Би-Ес њуз.

Веста дојде додека секретарот на американската армија, Ден Дрискол, беше во Абу Даби на состанок со руски претставници, изјавија за Си-Би-Ес њуз двајца американски претставници и два дипломатски извори кои не беа овластени јавно да зборуваат. Петти извор запознаен со разговорите, исто така, го потврди присуството на Дрискол во главниот град на Обединетите Арапски Емирати.

Немаше веднаш реакција од Русија, инвазивната сила, на она што беше договорено во Абу Даби.

Зборувајќи за време на брифингот за медиумите претходно во вторник, долгогодишниот министер за надворешни работи Сергеј Лавров им рече на новинарите дека иако Русија „ја цени позицијата на САД, кои преземаат иницијатива во решавањето на украинскиот конфликт“, Москва „дејствува професионално, не објавува информации пред да се постигнат формални договори… Русија очекува САД да ја информираат за резултатите од консултациите со Украина и Европа во блиска иднина“.

Американски воен претставник во Абу Даби за Си-Би-Ес њуз изјави дека Дрискол во вторникот поминал часови преговарајќи со руски претставници, влегувајќи и излегувајќи од состаноци во текот на целиот ден.

„Остануваме многу оптимисти. Секретарот Дрискол е оптимист. Се надеваме дека наскоро ќе добиеме одговор од Русите. Ова се одвива брзо“, рече функционерот.

Не е јасно кој друг е во американската делегација во Абу Даби. Американски функционер изјави за Си-Би-Ес њуз во вторник дека украинска делегација била исто така таму и била во контакт со Дрискол и неговиот тим.

Умеров во вторникот на социјалните мрежи изјави дека преговарачите на земјата „постигнале заеднички договор за основните услови“ на договорот, за кој американските, европските и украинските претставници разговараа во Женева за време на викендот.

Очигледниот напредок во Абу Даби доаѓа во услови на зголемен притисок од претседателот Трамп за обезбедување прекин на огнот во речиси четиригодишната војна меѓу Русија и Украина.

„Сега сметаме на поддршката од нашите европски партнери во нашите понатамошни чекори. Со нетрпение очекуваме да ја организираме посетата на украинскиот претседател на САД што е можно поскоро во ноември за да ги завршиме последните чекори и да постигнеме договор со претседателот Трамп“, рече Умеров во својот пост во вторник на X.

Извор запознаен со ситуацијата изјави за Си-Би-Ес њуз дека Дрискол работи во Абу Даби на ревидирана верзија на предлогот од 28 точки на Белата куќа, по продуктивните разговори во Женева.

Во текот на викендот, Дрискол, државниот секретар Марко Рубио, претставникот на г-дин Трамп, Стив Виткоф, зетот на претседателот, Џаред Кушнер, и дипломати од Украина и европските сојузници присуствуваа на разговорите во Женева, Швајцарија. Средбата на Дрискол со руските претставници, исто така, следеше по посетата на украинскиот главен град минатата недела.

Американските и украинските претставници претходно разговараа за потенцијална посета на САД оваа недела од страна на украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави Си-Би-Ес њуз во неделата.

Минатата недела, CBS News доби нацрт-предлог за ставање крај на војната поддржан од администрацијата на Трамп.

Предложениот план вклучуваше неколку одредби што Зеленски ги отфрли во минатото, како што е барањето Украина да се откаже од целиот свој регион Донецк – вклучувајќи ги и деловите што не се окупирани од Русија – и крај на напорите на земјата за членство во НАТО.

Според американските и украинските претставници, постои и придружен документ поврзан со безбедносните гаранции. Олга Стефанишина, амбасадорка на Украина во САД, во неделата изјави за „Face the Nation with Margaret Brennan“ дека документот наведува дека САД имаат намера да понудат „безбедносни гаранции“ за кои таа рече дека се во согласност со член 5 од договорот за НАТО, кој ги обврзува членките да ја бранат нападнатата земја од НАТО.

Во саботата, група членки на НАТО и други сојузници на САД објавија заедничка изјава во која предложениот мировен план се нарекува „основа што ќе бара дополнителна работа“.

Белата куќа во соопштението во неделата навечер соопшти дека американските и украинските претставници „развиле ажурирана и префинета мировна рамка“ по разговорите во Женева. Рубио ја опиша едната сесија во Женева како „многу значајна“, но додаде дека „сè уште има работа што треба да се направи и тоа е она што нашите тимови ќе го прават сега“.

Трамп врши притисок врз Зеленски да постигне договор до Денот на благодарноста, иако Рубио во недела го опиша рокот како флексибилен.

Американски функционер изјави за Си-Би-Ес њуз дека рускиот претседател Владимир Путин се чини дека верува дека ќе го освои регионот Донецк во Украина на еден или друг начин, или преку преговори или на бојното поле. Преговорите на администрацијата на Трамп во Женева започнаа со претпоставката дека Путин бил во право.

Иако истиот американски функционер одби да даде американска проценка дали Украина ја губи војната на Исток, американскиот функционер рече дека траекторијата на борбите укажува дека Русија ќе го освои Донецк.

Службеникот посочи дека рускиот напредок во источниот град Покровск, кој е логистички центар за Украина, не е позитивен знак за одбранбените перспективи на Киев. Руските медиуми честопати го нарекуваат Покровск „порта“ кон индустрискиот регион Донбас во Украина.

The post Американскиот Си-Би-Ес тврди: Украина се согласи на мировниот договор, деталите треба да се разработат appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: